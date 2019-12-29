مدينة متكاملة للبتروكيمياويات في البصرة خلال 5 سنوات

وقعت وزارة الصناعة عقدا لانشاء مدينة للبتروكيمياويات في محافظة البصرة لتغطية حاجة البلاد من جميع الصناعات البتروكيمياوية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي في تصريح صحفي :" ان الوزارة وقعت عقدا لانشاء مدينة متكاملة للبترو كيمياويات في محافظة البصرة ، يستغرق اكمالها من ثلاث الى خمس سنوات".



ولم يذكر المتحدث الجهة التي تم توقيع العقد معها ، لكنه اوضح :" ان المدينة ستستقطب نحو 2500 من حملة الشهادات ، فضلا عن الالاف من الايادي العاملة".



واضاف الصافي :" ان الوزارة لديها معمل للبتروكيمياويات في البصرة قيد التأهيل في مراحله الاخيرة، وسيبدأ انتاجه مطلع 2020 ".