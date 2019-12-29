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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 11:28 ص

الفتح : برهم صالح جامل كتلة معينة في قضية ترشيح رئيس الوزراء

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اتهم  تحالف "الفتح " رئيس الجمهورية برهم صالح ، بمجاملة كتلة سياسية معينة  في  قضية تسمية رئيس الوزراء . 

وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح جامل كتلة سياسية برفضه مرشح البناء لتولي منصب رئاسة الوزراء" . 

ولم يذكر كريم هذه الكتلة بالاسم ، لكنه اشار الى  :" ان الدستور لم يوضع للمجاملة او العواطف ، وعلى الرئيس  الالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء" . 

واضاف :" ان رئيس الجمهورية ، خلال هذه الظروف، لم يقدم الدور الايجابي المرتجى منه في حل الازمة السياسية الراهنة ، وتأخر في حسم عدد من المواضيع المهمة ، ومن بينها قضية الكتلة الاكبر ومرشح رئاسة الوزراء" ، مبينا :" ان مجاملة رئيس الجمهورية لبعض الكتل السياسية على حساب اخرى سيقود العملية السياسية لمشاكل سياسية اكبر ".

ع د

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