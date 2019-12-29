الفتح : برهم صالح جامل كتلة معينة في قضية ترشيح رئيس الوزراء

اتهم تحالف "الفتح " رئيس الجمهورية برهم صالح ، بمجاملة كتلة سياسية معينة في قضية تسمية رئيس الوزراء .



وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح جامل كتلة سياسية برفضه مرشح البناء لتولي منصب رئاسة الوزراء" .



ولم يذكر كريم هذه الكتلة بالاسم ، لكنه اشار الى :" ان الدستور لم يوضع للمجاملة او العواطف ، وعلى الرئيس الالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء" .



واضاف :" ان رئيس الجمهورية ، خلال هذه الظروف، لم يقدم الدور الايجابي المرتجى منه في حل الازمة السياسية الراهنة ، وتأخر في حسم عدد من المواضيع المهمة ، ومن بينها قضية الكتلة الاكبر ومرشح رئاسة الوزراء" ، مبينا :" ان مجاملة رئيس الجمهورية لبعض الكتل السياسية على حساب اخرى سيقود العملية السياسية لمشاكل سياسية اكبر ".

ع د