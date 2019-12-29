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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 11:26 ص

صحفيو الإقليم يرفضون مشروعا لتقييد الحريات الصحفية وفرض سياسة الأحزاب

صحفيو الاقليم


عبر صحفيون واعلاميون اكراد عن رفضهم مشروع تأسيس مجلس وطني للاعلام في اقليم كردستان ،  وعدوه  محاولة لتقييد الحريات الصحفية، وفرض سياسة الاحزاب على الصحافة والاعلام.

وقال  الصحفي سامان صديق في تصريح صحفي :"  ان هناك قانونين في الاقليم يتعلقان  بتنظيم شؤون الاعلام و العمل الصحفي ، هما قانون تنظيم العمل الصحفي في الاقليم الرقم 35- الصادر في عام 2007،و قانون حق الحصول على المعلومة، وبرغم عدم التعامل بهما في الاقليم كما ينبغي، الا انهما ساريا المفعول، لذا فان المشروع الاخير، سيمثل عملية تقييد للعمل الصحفي واخضاعه للنفوذ الحزبي ". 

فيما ابدى استاذ قسم الاعلام بجامعة السليمانية كامل عمر، اعتراضه على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا :" ان المشكلة تكمن في عدم تطبيق قانون العمل الصحفي في الاقليم، من قبل الجهات الرسمية، بينما يحاولون خنق ما تبقى من الحرية في العمل الصحفي بالعمل على سن قانون جديد ". 

واضاف  عمر :"  ان القانون ، بقدر سعيه لتقييد وتحجيم واحاطة عمل الصحفيين  والمؤسسات الاعلامية ، فانه لا يتحدث عن الحفاظ على حقوق الصحفيين وضمان استحقاقاتهم المهنية ". 

وكان عدد من المختصين في مجال الاعلام ومسؤولون في حكومة الاقليم، قد عقدوا في اربيل خلال الايام القليلة الماضية ندوة خاصة بالاداء الاعلامي في اقليم كردستان، توصلوا خلالها الى اعداد مشروع لتشكيل مجلس وطني للاعلام في الاقليم ورفعه الى برلمان كردستان لمناقشته والمصادقة عليه. 

ع د

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