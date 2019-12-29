المالية النيابية : الخلافات السياسية اضرت باقرار الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية, سعيها الجاد لسلك كافة الطرق لانجاز موازنة العام المقبل في حال وصولها لمجلس النواب ، مبينة :" ان اي تأخير باقرارها سيضر بالوضع الاقتصادي".
وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان في تصريح صحفي :" ان الخلافات السياسية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل ، قد اضرت كثيرا باقرار موازنة العام المقبل , لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولاتستطيع ارسالها الى مجلس النواب ".
واضاف ذيبان :" ان اللجنة تأمل من الكتل السياسية التوصل الى حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة لغرض اقرار الموازنة ، لان أي تأخير سيضر بالاقتصاد الوطني ويؤخر انجاز مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية, فضلا عن تأخير اجراءات التعيينات الوظيفية والبدء بالمشاريع العامة التي ستقلل بشكل واضح من نسب البطالة ".
وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان في تصريح صحفي :" ان الخلافات السياسية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل ، قد اضرت كثيرا باقرار موازنة العام المقبل , لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولاتستطيع ارسالها الى مجلس النواب ".
واضاف ذيبان :" ان اللجنة تأمل من الكتل السياسية التوصل الى حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة لغرض اقرار الموازنة ، لان أي تأخير سيضر بالاقتصاد الوطني ويؤخر انجاز مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية, فضلا عن تأخير اجراءات التعيينات الوظيفية والبدء بالمشاريع العامة التي ستقلل بشكل واضح من نسب البطالة ".