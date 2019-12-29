المالية النيابية : الخلافات السياسية اضرت باقرار الموازنة

أكدت اللجنة المالية النيابية, سعيها الجاد لسلك كافة الطرق لانجاز موازنة العام المقبل في حال وصولها لمجلس النواب ، مبينة :" ان اي تأخير باقرارها سيضر بالوضع الاقتصادي".



وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان في تصريح صحفي :" ان الخلافات السياسية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل ، قد اضرت كثيرا باقرار موازنة العام المقبل , لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولاتستطيع ارسالها الى مجلس النواب ".



واضاف ذيبان :" ان اللجنة تأمل من الكتل السياسية التوصل الى حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة لغرض اقرار الموازنة ، لان أي تأخير سيضر بالاقتصاد الوطني ويؤخر انجاز مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية, فضلا عن تأخير اجراءات التعيينات الوظيفية والبدء بالمشاريع العامة التي ستقلل بشكل واضح من نسب البطالة ".