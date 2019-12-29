نائب : المرشح لرئاسة الوزراء سيختاره الشارع وليست الكتل السياسية

أكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيجبر الكتل السياسية على تقديم شخصية غير متحزبة لتولي منصب رئاسة الوزراء ".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان المرشح لرئاسة الوزراء سيمرره الشارع ، وليست الكتل السياسية "، مبينا :" ان اغلب الاسماء التي قدمت لصالح جدلية ولن تحظى بمقبولية الشارع".



واضاف :" ان صالح استخدم الاستقالة ورقة ضغط على الكتل السياسية لتقديم مرشح غير متحزب"، مشيرا الى ان تمرير رئيس الوزراء سيكون مشابها لقانون الانتخابات عبر جلسة برلمانية علنية".



وحذر عليوي البرلمان من انه :" سيكون امام مواجهة شعبية في حال رفض المرشح المستقل الذي سيقدمه برهم صالح ".

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