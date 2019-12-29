"سائرون" لـ "البناء": كفوا عن تقديم المرشحين

اتهم تحالف " سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالانحياز الى التحالف السياسي الذي ينتمي له .



وقال النائب عن "سائرون" جواد حمدان في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي كان منحازا الى تحالف "البناء" الذي ينتمي له ، في الكتاب الذي وجهه الى رئيس الجمهورية ، المتضمن ان البناء هو صاحب الكتلة الاكبر ".



واضاف :" ان رفض رئيس الجمهورية تكليف كل مرشحي تحالف البناء لمنصب رئيس الوزراء ، امر متوقع، كونه يجب ان ينظر الى المصلحة الوطنية وما يجري في الميدان من اعتراض على هذه الشخصيات ".



ونصح حمدان، تحالف البناء بالكف عن تقديم المرشحين، مشدداً على ، ضرورة عدم تجاوز التظاهرات والاسباب التي ادت الى اندلاعها وسقوط عدد كبير من الشهداء"، مؤكدا انه :" ليس من المعقول ان نعود الى الآليات السابقة ذاتها ، رغم هذه التضحيات ".