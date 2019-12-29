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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 كانون الأول 2019 09:59 ص

برهم صالح يتحصن بالمتظاهرين.. وفشل محاولات التسويات السياسية لاحتواء التظاهرات

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ذكرت مصادر سياسية، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، عاد إلى بغداد آتياً من مقر إقامته في السليمانية، لاستكمال مباحثات تكليف رئيس الحكومة المقبل واستئناف عمله في رئاسة الجمهورية، في وقت يعتزم المحتجون تصعيد خياراتهم لإجبار القوى السياسية على الرضوخ لمطالبهم.

بينما يواصل المتظاهرون المطالبة بترشيح شخصية مستقلة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وسط انقسام سياسي كبير، معلنين مساندتهم موقف رئيس الجمهورية الرافض لتكليف مرشح تحالف "البناء" أسعد العيداني.

ونظم المتظاهرون مسيرات انطلقت من ساحة التحرير وسط بغداد إلى مقرات الأحزاب في شارع أبو نؤاس ومنطقة الكرادة، رافعين شعارات تتهمها بالاستيلاء على مقدرات البلاد.

وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال "أصرت الكتل الفاسدة على إعادة إنتاج نفسها".
ويعد العيداني، ثالث مرشحي كتلة "البناء" المرفوضين من قبل المحتجين، بعد ترشيحها محمد شياع السوداني وقصي السهيل.

ويعوّل صالح على الدعم المتزايد لموقفه من ساحات الاحتجاج، فضلاً عن تكوّن كتل سياسية داخل البرلمان العراقي، على رأسها كتل تحالف "الإصلاح" التي تشمل تحالف "سائرون" وكتل "النصر" و"الحكمة" و"الوطنية"، إضافة إلى تجمع 170 نائباً من كتل مختلفة، يدعمون موقف الرئيس في تكليف رئيس وزراء، وفق الشروط التي رسمها المحتجون.

ويرى قانونيون أن إقالة رئيس الجمهورية تتطلب جملة من الإجراءات المعقدة، مبينين أن الدستور العراقي وفّر حماية كبيرة له.

واعتبر مراقبون أنه "لا يمكن اختيار رئيس حكومة يخالف مزاج المحتجين، باعتبار أن "غاية المحتجين تصحيح المسار الديمقراطي للبلاد".

ورأى المحلل السياسي سرمد البياتي، أن "رئيس الجمهورية اعتمد على المادة 67 والتي تقول إن على رئيس الجمهورية المحافظة على أمن البلاد والمواطن العراقي في عدم تكليف مرشح تحالف البناء".

وأكد، أن "صالح لن يكلف أي مرشح جدلي غير متوافق عليه من الشارع العراقي والوسط السياسي"، لافتاً إلى أن "الطبقة السياسية أساءت إدارة الأزمة سياسياً وأمنياً من ناحية تعاملها مع المحتجين".

واستبعد أن تقوم كتلة "البناء" بتصعيد موقفها، مبيناً أن "أي تصعيد سيرتد عليها سلباً".
ولم تفلح حتى الآن، كل محاولات التسويات السياسية لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أكثر من شهرين في وسط العراق وجنوبه، حيث يتزايد تصعيد المحتجين مع إصرار بعض الكتل السياسية على التمسك بخياراتها.

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