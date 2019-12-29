بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
المتظاهرون يلوّحون بإجراءات تصعيدية.. ويهددون باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد برهم صالح يتحصن بالمتظاهرين.. وفشل محاولات التسويات السياسية لاحتواء التظاهرات الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج في ساحة التحرير.. تسريحة النجم إلفيس بريسلي شائعة بين المتظاهرين الشبان سيناتور أميركي يحذر إيران من "عواقب وخيمة" بعد هجوم كركوك استشهاد 490 شخصا في تظاهرات العراق.. وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين ضبط عائلة عراقية من 5 أفراد بجوازات سفر فرنسية مزورة كانت تنوي السفر على طائرة قطرية محلل سياسي: الأذرع الإيرانية في العراق تقف وراء الهجوم على قاعدة "كي ون" العسكرية الأميركية في كركوك العراق يتجه نحو فراغ رئاسي.. وصالح يعود إلى بغداد وكتل سياسية تهدد بعزله بعد رفض العيداني .. البناء يطرح توفيق الياسري لرئاسة الحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 كانون الأول 2019 09:51 ص

الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج

مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد خلال هذا العام .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "هناك متقاعدين متواجدين في بعض الدول وقد تم تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان وبيروت وابو ظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط واجراءات قانونية".

وأشار إلى أن "المصرف مستمر في تحويل مستحقات المتقاعدين الشهرية وهي في حالة ازدياد وتصاعد متواصل لأعداد المتقاعدين وهو يحرص على تقديم افضل الخدمات المصرفية لهم واستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تواكب نظيرتها من المصارف العالمية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
download

لأول مرة.. توقف الإنتاج في حقل نفطي بالعراق منذ بدء التظاهرات 28 كانون الأول 2019 08:25 م

جثة

العثور على جثة محترقة بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد 28 كانون الأول 2019 04:34 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين : حددنا الجهات التي تنتحل اسم المصرف لمنح السلف وسنتخذ الإجراءات القانونية 28 كانون الأول 2019 04:00 م

مفوضية حقوق الانسان

اكبر مبنى اثري في بعقوبة .. مهدد بالانهيار 28 كانون الأول 2019 03:36 م

سكواش - أرشيفية

مدرب اجنبي ولاعبون باكستانيون وعناصر نسوية .. لتطوير لعبة السكواش 28 كانون الأول 2019 12:45 م

مسرح

"شكسبير" في البرلمان .. بعد ايام ! 28 كانون الأول 2019 12:43 م

هيئة استثمار بغداد

خطة لاعادة المعامل المحلية المتوقفة عن العمل الى الحياة 28 كانون الأول 2019 12:37 م

البصرة

غاز سام يغطي سماء البصرة ! 28 كانون الأول 2019 11:36 ص

التعليقات