الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج

أعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد خلال هذا العام .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "هناك متقاعدين متواجدين في بعض الدول وقد تم تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان وبيروت وابو ظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط واجراءات قانونية".

وأشار إلى أن "المصرف مستمر في تحويل مستحقات المتقاعدين الشهرية وهي في حالة ازدياد وتصاعد متواصل لأعداد المتقاعدين وهو يحرص على تقديم افضل الخدمات المصرفية لهم واستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تواكب نظيرتها من المصارف العالمية".