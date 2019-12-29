في ساحة التحرير.. تسريحة النجم إلفيس بريسلي شائعة بين المتظاهرين الشبان

باتت تسريحة النجم إلفيس بريسلي المشهورة شائعة اليوم بين المتظاهرين الشبان في ساحة التحرير ببغداد، الذين يريدون بتصفيف شعرهم على شكل "عرف الديك"، إعطاء دليل إضافي على رغبتهم بالتحرر من الماضي.

وتبدو ظاهرة قصة الشعر الجديدة مستوحاة من عالم نجوم كرة القدم. حيث يقول صحافي محلي "نطلق عليها هنا اسم "عرف الديك".

من جانبه، يقول الناشط عمر دبور المعروف في ساحة التحرير: "الموديلات بدأت بالتدرج منذ عامين، لكنها تفجرت مع ثورة ساحة التحرير، لأن الناس يشعرون بحرية أكثر" للتفلّت حتى من العادات الاجتماعية الموروثة.

ويقول أحد شباب المتظاهرين، شباب ساحة التحرير جريئون. أصبح هذا الأمر طبيعيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الأمر يختلف في باقي مناطق المدينة، هناك تحفظ أكثر".

ويتابع هناك الجيش والميليشيا، يمكن أن يزعجوك عند حواجز التفتيش، مضيفا أنا لا يهمني (...) شعري كان قصيراً جداً وتركته يطول، لماذا أحس بالخوف؟.

وتحدثت مواقع إلكترونية مهتمة بهذا المجال عن قصة "ألبومبادور" الشائعة بين الشباب، وقد سمّاها هكذا الملك لويس الخامس عشر.

ويعتبر من يعتمدها أنها تظهره كـ "رجل مثير وعصري". ويقدم عدد من صالونات الحلاقة في العراق، وبأساليب مختلفة، هذه التسريحة الكلاسيكية بتدرجات مختلفة ترتفع وسط الرأس ويطلق عليها اسم "الماهوك". ويقول عمر "الفكرة هي أن نفعل ما نرغب فيه".

ويحتشد الآلاف بينهم طلبة وشباب عاطلون عن العمل في ساحة التحرير الرمزية يوميا، مطالبين بإصلاح شامل للنظام القائم على المحاصصة الطائفية، وإنهاء احتكار السياسيين أنفسهم للسلطة منذ 16 عاماً. ويصفون الأحزاب المهيمنة بـ"لصوص" و"فاسدين".

الشعارات الحماسية هي ذاتها منذ انطلاق الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول). وواجهت السلطات الاحتجاجات بالقمع. رغم ذلك، يتواصل التحرك. وتلفت تسريحات الشعر المميزة التي اختارها العديد من الشبان المحتجين، الأنظار.