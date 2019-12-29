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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 كانون الأول 2019 09:15 ص

سيناتور أميركي يحذر إيران من "عواقب وخيمة" بعد هجوم كركوك

توم كوتن

حذر السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتن، إيران، من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" إذا ثبت تورط المجموعات التي تدعمها، في الهجوم الصاروخي الذي استهدف، مساء الجمعة، قاعدة عسكرية في كركوك شمالي العراق.

وأضاف كوتن في تغريدة على "تويتر"، "إذا سفكت مجموعة تدعمها إيران دماء أميركية، فيجب أن تواجه طهران عواقب سريعة ووخيمة".

كان هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي شمالي العراق قد أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين، الجمعة، حسب ما أعلنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال التحالف في بيان "قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

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