العراق يتجه نحو فراغ رئاسي.. وصالح يعود إلى بغداد وكتل سياسية تهدد بعزله

شهدت العاصمة بغداد، توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بها وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية.

كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيدا عن النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 2003. شهدت كربلاء والبصرة تحركات مماثلة وقطع طرقات.

كما أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، عاد أمس إلى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قال إن رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة.

وكان أن الرئيس برهم صالح قد غادر العاصمة بغداد متجها الى السليمانية في اقليم كردستان وذلك بعد اعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه بعدما تعرض لضغوطات من قبل بعض الأطراف السياسية الراغبة في تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة.

وكان صالح أعلن الخميس في رسالة مكتوبة استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

من جهته، قال بشير حداد نائب رئيس البرلمان، إن صالح يعتبر مستقيلا اذا لم يسحب خلال أسبوع رسالته التي وجهها للبرلمان داعيا المحكمة الاتحادية الى اصدار توضيح لرسالة صالح.

وأشار إلى أن الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ ايداعها لدى المجلس.

وأضاف حداد أنه نظرا لعدم وجود نائب للرئيس، فان الدستور العراقي يقضي بأن يتسلم رئيس مجلس النواب المنصب، وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوما.

بينما كشفت مصادر سياسية، عن وجود تحركات داخل البرلمان لعزل الرئيس تقودها أطراف سياسية باشرت حراكاً واسعاً يهدف لعزل برهم صالح من خلال البرلمان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له، على اعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح.

وأضافت المصادر، أن اليومين المقبلين سيشهدان حراكاً سياسياً في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل الرئيس العراقي، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو عادل عبدالمهدي من جهة الفراغ الدستوري، ملمحة إلى أن وزير المالية الحالي في الحكومة فؤاد حسين، الذي كان سابقاً مدير مكتب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، مناسب للمنصب، وكان قد ترشح له لكن التوافقات السياسية أقصته ومنحته إلى ‍برهم صالح.