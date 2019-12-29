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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 29 كانون الأول 2019 07:34 ص

بعد رفض العيداني .. البناء يطرح توفيق الياسري لرئاسة الحكومة

توفيق الياسري

كشف النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني، اليوم الأحد، عن طرح توفيق الياسري لرئاسة الحكومة من قبل تحالف البناء.

وقال الكناني تصريح متلفز، إن " مواصفتنا بشأن رئيس الوزراء لا تختلف عن الشارع، ولا يمكن الابقاء على حكومة عبد المهدي لأن الشارع فقد الثقة بها ".

وأضاف أن " توفيق الياسري مطروح لرئاسة الوزراء مسبقا لكنه لم يحصل اتفاق عليه، "مؤكدا ان" الياسري يتمتع ببعض المواصفات المطلوبة لرئاسة الوزراء" .

وتابع أن "التواصل لم ينقطع بين قيادات البناء ورئيس الجمهورية، و لا توجد حرب بين البناء ورئيس الجمهورية وانما اختلاف بوجهات النظر" .

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