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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 28 كانون الأول 2019 08:25 م

لأول مرة.. توقف الإنتاج في حقل نفطي بالعراق منذ بدء التظاهرات

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تمكن المتظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم السبت، من إيقاف إنتاج النفط في حقل الناصرية العملاق الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينه الناصريه.

مصادر أمنية ونفطية في الناصرية أكدت أن الإنتاج في حقل الناصرية النفطي، الذي يقدر بنحو 100 ألف برميل يوميا، توقف السبت صباحا بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، مطالبين بتوفير وظائف لهم.


وأفادت وكالة فرانس برس أن هذه هي أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.


وعلى الرغم من توقف الإنتاج في الحقل، الواقع على بعد 300 كيلومتر إلى الجنوب من بغداد، فإن خبراء يرون أن هذا التوقف لن يكون له تأثير كبير على الإنتاج والصادرات العراقية في حال عدم استمراره لفترة طويلة.


 الجدير بالذكر أن العراق يشهد منذ 3 أشهر حركة احتجاجية واسعة الناطق ضد الحكومة، وتتركز هذه الاحتجاجات في بغداد وعدة مدن في المحافظات الجنوبية.
وغالبا ما يقوم المتظاهرون بحملات اعتصام تستهدف الطرقات الرئيسية والبنى التحتية الحكومية، بما في ذلك حقول النفط.


يشار إلى أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك"، كما أنه خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ يصدر قرابة 3.4 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة، المطل على الخليج العربي، كما أن عائدات العراق من المادة الخام تشكل نحو 90 في المئة من ميزانية البلاد.


ونظرا لأن الحكومة العراقية تعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط، فإن محللون يعتقدون أن أي ضربة للصادرات النفطية قد تكون "كارثية" على البلاد، مع العلم أن خمس العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي 25 في المئة، وفقا لإحصائيات صادرة عن البنك الدولي.

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