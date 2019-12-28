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السبت, 28 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 كانون الأول 2019 05:05 م

بالصورة.. متظاهرون يغلقون مقر شركة للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد

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أكدد مصدر أمني، اليوم السبت، أن متظاهرين أغلقوا مقر شركة للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد، احتجاجا على سوء خدمة الإنترنيت.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "قرابة ٥٠ شخصا اقدموا صباح اليوم، على اغلاق مقر شركة (آي كيو) للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد"، لافتا إلى "منع موظفي الشركة والمراجعين من الدخول".

وأضاف، أن "المتظاهرين الذين اغلقوا الشركة هم من أصحاب الشركات الأهلية الذين وقعوا عقودا مع شركة (آي كيو) وهي الشريك لوزارة الاتصالات"، مشيرا إلى أن "سبب التظاهرة هو سوء خدمة الانترنيت الحكومي".

 وطالب المتظاهرون، بحسب المصدر، بـ"تحسين خدمة الأنترنت وزيادة السعات المقدمة للمواطنين وتخفيظ اسعار الاشتراكات".

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