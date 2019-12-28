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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 28 كانون الأول 2019 04:47 م

حاتمي يزد: بنوك إيران مفلسة وسنشهد مزيداً من الانهيار

بنوك إيران

أكد الخبير الإيراني في الاقتصاد والعلوم السياسية والرئيس السابق لبنك التجارة في إيران، أحمد حاتمي يزد، اليوم السبت، أن جميع البنوك مفلسة، لكن الحكومة لا تجرؤ على الإعلان عنها.

وأوضح حاتمي يزد في مقابلة صحفية نشرها موقع "مثلث" الإخباري، اليوم: "لقد أفلست البنوك في البلاد أيضًا، لكن الحكومة لا تجرؤ على الإعلان عنها"، مضيفًا أنه "لا تستثنى أي من البنوك الخاصة أو المملوكة للدولة فالإفلاس طال جميع البنوك".

وأشار الرئيس السابق لبنك التجارة، الذي يعد واحدًا من أهم البنوك الإيرانية، إلى أن "البنوك كافة في البلاد، لا تملك رأس المال اللازم ويجب عليها إعلان الإفلاس بموجب القانون التجاري".

وبين حاتمي يزد: "في الوقت الحالي، تواجه جميع البنوك العسكرية والخاصة في البلاد أزمة سيولة، ودمج هذه البنوك سيؤدي إلى أزمة جديدة".

وأشار الخبير الاقتصادي الإيراني إلى أن الدين الحكومي للبنك المركزي زاد بنسبة 64% منذ (21 مارس وحتى 21 يونيو 2019)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: "وفقًا للإحصاءات النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي الإيراني، زادت ديون القطاع العام للبنك المركزي بأكثر من 64% في نهاية الربع الأول من هذا العام (من 21 مارس وحتى 21 يونيو)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي أثرت أيضًا على البنوك الخاصة والعامة".

ووفقًا للبنك، فإن الحكومة مدينة بأكثر من 61 ألف تريليون تومان إيراني للبنك المركزي خلال الربع الأول من العام الإيراني الماضي، فيما بلغت هذه الديون في الفترة نفسها من العام الجاري حوالي 101 ألف تريليون.

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