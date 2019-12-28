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السبت, 28 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 03:56 م

التشكيل الرسمي للزمالك المصري أمام زيسكو الزامبي في دوري الأبطال

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أعلن المدير الفنى لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيلة فريقه الرسمية التي يخوض بها المباراة الصعبة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، مساء اليوم، على ملعب ليفي موانا واسا.
وتنطلق مباراة الزمالك المصري أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبى، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم، فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل الرسمي الذي أعلنه المدير الفنى لفريق الزمالك، كما يلي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
في خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى.
في خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.
في خط الهجوم: أشرف بن شرقى.
ع د
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