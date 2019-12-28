نائبة: فساد وزارة الكهرباء أخر تشغيل محطتين كهربائيتن في الصيف الماضي





أكدت عضو مجلس النواب وهيئة النزاهة النيابية عالية نصيف، ، أن "فساد وزارة الكهرباء" أخر تشغيل محطتين كهربائيتين في الصيف الماضي.



وقال نصيف في بيان ، إنه "مازال وزير الكهرباء يتحدث عن إنجازات وهمية لاعلاقة له بها لا من بعيد ولا من قريب، فقد أعلن مؤخراً عن تشغيل وحدات في محطتي السماوة وذي قار المركبتين، وهذا العقد تم توقيعه عام 2016 بقرض من شركة GE الأمريكية ومقاولها الثانوي شركة أنكا التركية في زمن الوزير السابق الفهداوي ".



واضافت نصيف أنه "كان من المفروض دخول هذه الوحدات في الخدمة منذ الصيف الماضي، لكن فساد الوزارة وحاشية الوزير أعطى وقتاً اضافياً لشركة أنكا مقابل مبالغ مالية كبيرة لكسب مزيد من الوقت لتنفيذ المحطتين".



وطالبت نصيف هيئة النزاهة بـ "فتح تحقيق حول أسباب عدم تشغيل المحطتين منذ الصيف الماضي رغم التنازلات التي منحت في العقد في زمن الوزارة السابقة بهدف الإسراع في التنفيذ، ومن الذي منح الشركة تمديداً سنة كاملة وبالتالي بقيت تماطل على حساب معاناة اهالي ذي قار والسماوة، ليخرج لنا الوزير حاسبا تشغيل الوحدتين انجازاً".



ف.ا