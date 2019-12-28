سائرون: سنقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس صالح





أعلن تحالف سائرون، السبت، دعمه للرئيس صالح والوقوف ضد أي محاولات لعزل الرئيس برهم صالح.



ووصف النائب عن التحالف رعد المكصوصي، موقف صالح بأنه "وطني ومشرف"، مبيناً أن "الرئيس العراقي رفض الكثير من الضغوط السياسية للقبول بمرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، كما رفض ضغوط دول إقليمية، لكن في الحقيقة هو قال نعم لرغبة الشارع العراقي".



وأكد أن "تحالف سائرون سيقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس وسيكون أول الداعمين له، كما أن التحالف يطالبه أيضاً بعدم التفكير في الاستقالة، واستمرار مهامه الدستورية وتكليف مرشح للحكومة المقبلة ونحن نقف مع صالح ضد أي حراك لعزله".



ف.ا