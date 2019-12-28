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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 03:36 م

اكبر مبنى اثري في بعقوبة .. مهدد بالانهيار

مفوضية حقوق الانسان

حذر مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة ديالى، من انهيار اكبر مبنى اثري في بعقوبة، داعيا الى ترميمه وانقاذه .

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان  مبنى السراي القديم  ، الذي يعد اكبر مبنى اثري في بعقوبة ، يمثل شاهدا مهما على حقب تاريخية مرت بها ديالى بشكل عام وبعقوبة بشكل خاص ، باعتباره كان مقر السلطة الحاكمة منذ نحو 300 سنة ".

واضاف مهدي :" ان  المبنى في وضع يرثى له ، وهو معرض للانهيار بسبب تقادمه وعدم وجود اية عمليات صيانة وترميم له ، رغم انه حاليا مركز للكثير من المنظمات والاتحادات  الثقافية والانسانية والاعلامية"، مؤكدا ضرورة وضع خطة لانقاذه واعادة ترميمه بشكل يحافظ عليه ،باعتباره ارثا حضاريا وتاريخيا مهما يوثق مراحل مهمة في تاريخ بعقوبة وابرز مراحلها خلال القرون الثلاثة الماضية .

ف.ا
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