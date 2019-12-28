قذيفة حوثية تستهدف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة

توقف طحن قمح تابع لبرنامج الغذاء العالمي، جراء استهداف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غرب اليمن بقذيفة حوثية، طبقًا لما أعلنه مسؤول في مطاحن البحر الأحمر.



وأعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن المدير الفني لمؤسسة مطاحن البحر الأحمر أنور الفقيه، أكد تعرض المطاحن لقذيفة أوقفت عملية الطحن والتعبئة والمعالجة، وعطلت ثلاثة خطوط تعبئة بشكل نهائي، كما أتلفت خطوط نقل المواد نهائيًا».



وأضاف: «أصابت القذيفة سطح صوامع الدقيق محدثة فتحة تبلغ مساحتها ٨×١٠ متر من الأمام و4 × 3 متر من الخلف و١٢ متراً من الأعلى، وأصبحت معرضة للرياح والأمطار والشمس، ما يعرض المخزون للتلف».



وتابع: «بعد القصف الحوثي نعمل في جو من الخوف والقلق وخاصة العمال والسائقين وشركة التأمين (أس جي أس )، مشيرا إلى أن القذيفة “أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين بمدينة الحديدة».

ع د