قيادي في الاتحاد الوطني : برهم صالح سيعود الى بغداد غدا



اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني نصر الله السورجي، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيعود الى بغداد يوم غد الاحد، مبينا :" ان زيارته الى السليمانية روتينية للقاء عائلته ، وليست لها اية علاقة بالاوضاع السياسية ".



وقال السورجي في تصريح صحفي مقتضب :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيعود الى العاصمة بغداد يوم غد الاحد لممارسة عمله الاعتيادي، وسيقرر متطلبات المرحلة وفقا للمعطيات ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح غادربغداد الى السليمانية ، يوم الخميس الماضي ، بعد ان ابلغ مجلس النواب رفضه مرشح كتلة البناء اسعد العيداني ، واستعداده لتقديم استقالته من منصبه .



ف.ا