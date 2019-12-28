احتجاجات 2019 .. 3 دول عربية انتفضت ضد أنظمتها الحاكمة الفاسدة أبرزها العراق

شهد عام 2019 العديد من الموجات الاحتجاجية في عدد من الأقطار العربية، من بينها الجزائر والتي استمرت بها الاحتجاجات على مدار عشرة أشهر متتالية، أسفرت عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في إبريل المنصرم.

ونقدم خلال السطور القادمة أبرز الاحتجاجات التي شهدتها البلدان العربية خلال عام 2019، والتي جاء من بينها العراق ولبنان.

الاحتجاجات الجزائرية

اندلعت الاحتجاجات الجزائرية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الفاسدة، واستمرت الاحتجاجات الجزائرية على مدار 10 أشهر متتالية أسفرت عن إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إستقالته في شهر إبريل.

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ورغم استقالة بوتفليقة عن الحكم، استمر الحراك الثوري الجزائري بشكل متواصل، للمطالبة برحيل جميع الفاسدين عن السلطة، ورفضوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية قبل خرج الفاسدين من السلطة ورحيل كافة رموز نظام بوتفليقة وتقديهم للمحاكمة.

وعلى الرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر الماضي، وفوز عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجمهورية، إلا أن نسبة مشاركة الجزائرين في الانتخابات والتي لم تتجاوز 40% تعكس حجم رفض الشعب لها، والذين واصلوا احتجاجهم حتى تتحقق مطالبهم باسقاط كافة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة.

التظاهرات العراقية

ضربت موجة احتجاجية العراق في الأول من أكتوبر الماضي، طالبت بتطهير البلاد من الفساد ورحيل الطبقة السياسية الفاسدة، بالإضافة إلى رفع الأيادي الإيرانية من الشأن العراقي الداخلي.

وشهدت الاحتجات صورا عديدة للعنف تجاه المتظاهرين، كانت بدايتها قيام عناصر مدعومة من الميليشيات الإيرانية بقنص المتظاهرين وسط العاصمة بغداد، وأعقبها تفجير سيارة مففخة بالقرب من اعتصام العراقيين بساحة التحرير.

وشهدت الاحتجاجات مشاهد كر وفر عديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، على خلفية قيام المحتجين بقطع الطرق الرئيسية وحصار الجسور الهامة في البلاد كالسنك والأحرار.

وأطلق المحتجون العصيان المدني في البلاد ودخلوا في اعتصام مفتوح، شارك فيه الحركات الطلابية والتي قررت تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، كما شارك فيه عدد كبير من موظفي الدولة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، إجمالي عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها وحتى الآن، وبلغ عدد من سقطوا في التظاهرات 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.

الاحتجاجات اللبنانية

بدأت الاحتجاجات اللبنانية يوم السابع عشر من أكتوبر الماضي، بعد فرض ضريبة الرسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب، لينتفض على آثرها الشعب اللبناني بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

واتهم المحتجون الطبقة السياسية بالفساد، وطالبوا برحيلها وسط هتافات «كلن يعني كلن»، كما طالبوا بإنهاء التدخل الإيراني السافر في الشأن اللبناني.

وشهدت الاحتجاجات اللبنانية خروج آلاف المواطنين الذين انتشروا في الساحات والميادين الرئيسية، وشاركهم نخبة كبيرة من الفنانين.

وقامت عناصر حزب الله اللبناني الموالي لإيران، بمهاجمة اعتصام المحتجين واعتدوا عليهم بالضرب وحطموا الخيام الخاصة بالمعتصمين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة يوم 29 أكتوبر، في استجابة لمطالب المتظاهرين، بعد فشل الحكومة من حل الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.

وتعددت أسماء المرشحين لخلافة الحريري في رئاسة الحكومة، ولكن الحراك اللبناني أعلن رفضه لجميع الأسماء المطروحة، والتي كان آخرها حسان دياب، والذي تظاهر ضده اللبنانيون أمس، أمام دار الإفتاء، اعتراضا على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقام المحتجون بغلق طريق كورنيش المزرعة وفردان في بيروت، وسط استنفار وانتشار مكثف للجيش والقوى الأمنية، مطالبين بعودة سعد الحريري، رغم رفضه رسميا أول أمس التكليف بإعادة تشكيل الحكومة اللبنانية.

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