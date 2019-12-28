التميمي: إقالة رئيس الجمهورية تتطلب ثلاث مراحل وقرار من المحكمة الاتحادية

كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن تفاصيل اقالة رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب، مبينا ان الاقالة تكون عبر ثلاث مراحل وقرار من المحكمة الاتحادية.

وقال التميمي في تصريح له ان “مساءلة رئيس الجمهورية تكون عبر طلب من الأغلبية المطلقة للبرلمان (50 + 1) وان يكون مسببا ومن ثم بعد الاستجواب في البرلمان وعند توفر احد اسباب الثلاثة الحنث باليمين وخرق الدستور والخيانة العظمى”.

وأضاف، أن “البرلمان يرسل خطاب النتيجة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ الفقرة السادسة فإذا ادانته وفق ذلك تقوم المحكمة الاتحادية باعادة قرار الإدانة إلى البرلمان”، مبينا انه “اذا وصل قرار الإدانة إلى البرلمان يوجب أن يصوت البرلمان على الإعفاء من منصبه بالأغلبية المطلقة”.

واوضح التميمي، أنه “اذا حصلت الاقالة فانه سيتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ٣٠ يوما من قرار الاعفاء كما نصت المادة ٧٠ من الدستور”.

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