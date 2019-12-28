لا أحد يفهم .. نفس الوجوه المقيتة .. حراك معارض من العبادي والحكيم لاختيار رئيس الوزراء

كشف النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، السبت، عن توجه الكتل السياسية المعارضة لدعم اختيار رئيس وزراء مستقل خلال الاسبوع المقبل، فيما افصح عن اتصالات اجراها رئيس التيار السيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المرشدي في تصريح له ان “رئيس الجمهورية سيعود حتما الى بغداد سيما بعد اتصالات مع بعض القيادات السياسية بضمنها رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لعودته الى بغداد”.

واضاف ان “الكتل المعارضة هي الحكمة وسائرون والوطنية والنصر ستتحرك من اجل اختيار رئيس وزراء مستقل بعد التفاوض مع البناء والقوى السنية الاخرى”.

وأوضح المرشدي، أن “الوضع لن يتحمل المزيد من التـأخير وسيتم حسم جميع القضايا الخلافية الاسبوع المقبل بضمنها تكليف رئيس الوزراء المقبل”.

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