متظاهرو العراق يتمسكون بمرشح مستقل.. وحراك إيراني لعزل برهم صالح

توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة في العراق لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بها. وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية.

كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيدا عن النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 2003.

كذلك شهدت كربلاء والبصرة (جنوب العراق) تحركات مماثلة وقطع طرقات.

في ذات السياق، كشفت مصادر سياسية، عن أن أطرافاً سياسية في "تحالف البناء" (المقرب من طهران) باشرت حراكاً واسعاً يهدف لعزل الرئيس العراقي من خلال البرلمان، بعد توجيه تهمة خرق الدستور له.

يأتي ذلك على اعتبار أن المادة 76 تتضمن أن دور الرئيس هو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان، ولا يحق له رفض هذا الترشيح، وهي مادة تعطي دوراً لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة أشبه ما يكون بساعي بريد.

ويأتي الحراك لعزل صالح، بدعم واضح من قبل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ومسؤول الملف العراقي في "حزب الله" اللبناني، محمد كوثراني.

وقال قيادي في "تحالف البناء"، طلب عدم ذكر اسمه، إن "قادة التحالف اتفقوا في اجتماع ضمهم بعد ساعات من إعلان صالح رفضه تكليف مرشح البناء وتهديده بالاستقالة، على التحرك لمعاقبة صالح عبر عزله، بسبب عدم الالتزام بمواد الدستورية، وخرق المهلة الدستورية".

وأوضح القيادي أن "اليومين المقبلين سيشهدان حراكاً سياسياً في هذا الموضوع بين مختلف القوى السياسية، لمناقشة عزل الرئيس العراقي، وإيجاد بديل له متفق عليه سياسياً قبل العزل، حتى لا يتكرر سيناريو عادل عبد المهدي من جهة الفراغ الدستوري"، ملمحاً إلى أن وزير المالية الحالي في الحكومة فؤاد حسين، والذي كان سابقاً مدير مكتب رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، مناسب للمنصب وكان قد ترشح له لكن التوافقات السياسية أقصته من منصب رئاسة الجمهورية ومنحته لبرهم صالح.

وكان صالح قد أعلن مساء الخميس، استعداده لوضع استقالته بتصرف مجلس النواب، معتذراً في الوقت ذاته عن تكليف مرشح "البناء" أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما غادر بعد ذلك إلى محافظة السليمانية، التابعة لإقليم كردستان، شمال العراق.

وكشفت قيادية في حزب "الاتحاد الكردستاني"، طلبت عدم ذكر اسمها، أن صالح سيعود إلى بغداد في غضون يومين، وهو حالياً منشغل بانتخابات أعضاء المكتب السياسي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدة أن "الرئيس لن يغيّر موقفه في رفض تكليف أي شخصية حزبية لرئاسة الحكومة المقبلة مرفوضة من قبل المتظاهرين".

وقد استعادت التظاهرات زخمها أمس، إذ غصت ساحات وميادين بغداد وجنوب ووسط البلاد بالمتظاهرين ومن مختلف الفئات مع عودة واضحة أيضاً للعنصر النسوي فيها، وسط انتشار كثيف للقوات العراقية التي تواجدت على مداخل الطرق الرئيسة والمحيطة بالتظاهرات.

وأدى اتساع رقعة التظاهرات في ساحات التحرير والخلاني والطيران ومحيط المطعم التركي وجسري الجمهورية والسنك، في بغداد، إلى تمددها باتجاه شارع أبو نواس على نهر دجلة.

وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى مباني عدد من الأحزاب السياسية قرب ساحة كهرمانة في حي الكرادة، في رسالة اعتبرت كتهديد للقوى السياسية المدعومة من إيران والتي تتركز مقراتها في تلك المنطقة. ورد المتظاهرون شعارات مناهضة للتدخل الإيراني مثل "بغداد حرة حرة إيران بره بره".