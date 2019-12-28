"الطرف الثالث" في استهداف ناشطي العراق.. خلط للأوراق وتضييعا لدماء الناشطين بين جهات مجهولة

أكد مراقبون، أن مصطلح "الطرف الثالث" الذي تطلقه الحكومة العراقية، ليس سوى خلطا للأوراق وتضييعا لدماء الناشطين بين جهات مجهولة، في محاولة لإسكات الصوت العالي للاحتجاجات.

وأشاروا إلى أن جميع الجرائم ضد المحتجين في العراق بصمات إيرانية واضحة، سبق أن استعملتها سلطات الولي الفقيه في المدن الإيرانية، من دون الالتفات إلى أن ما ينجح في إيران لن ينجح في العراق للتباين في بنية المجتمعين.

وأضافوا أن ما يجري من إرهاب دموي للناشطين العراقيين هو بمرتبة (غرغرة) محتضر ستشرق شمس العراق، بعدها، اليوم أو غدا، وستزيح الأنوار هذه الوجوه البائسة جميعها، أحزابا ودكاكين ، وقد أخذ إصرار شباب التحرير على إنجاز أهدافهم يصيبهم بالهلع وبهستيريا جماعية وتحت الإحساس المفجع بالخيبة والخسران المبين.

من جانبها، تقول الكاتبة باهرة الشيخلي، إن المتسلطين في العراق يتوهمون أن مزيدا من الدم العراقي يهرقونه سيقربهم إلى الخلاص ويُسكت المحتجين، في حين أنه يقربهم من النهاية والهلاك ويقرّب المحتجين إلى أهدافهم في إزاحة الطبقة السياسية.

وأضافت، أن مطاردة ناشطي الاحتجاجات العراقية واستهدافهم من طرف الحكومة وأجهزتها وميليشياتها بالقتل والاختطاف والتعذيب أصبح ظاهرة، ما دفع مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، وهو جهة غير حكومية، إلى أن يطالب السلطات الأمنية بالإفراج الفوري عن 14 ناشطا وصحافيا وشاعرا ما زالوا في السجون مجهولة، والكف عن ممارسات الترهيب، التي وصفها بأنها تندرج ضمن خانة قمع الحريات.

وأشارت إلى أن ترهيب الصحافيين سياسة تعتمدها الحكومات الدكتاتورية لمنع الحريات وعدم فضح القمع والقتل، الذي تنتهجه هذه الأنظمة، وما يحدث من ترهيب واعتقالات بحق الصحافيين العراقيين والناشطين والمدونين يؤكد القمع الحكومي للتظاهرات.

وأوضحت أن محاولات السلطات العراقية لا تنقطع عن توظيف ورقة التخويف من الفوضى لخلق رأي عام دولي داعم لها في الأزمة الحادة، التي تواجهها بسبب موجة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، والتي تهدف إلى تسويغ العنف الشديد، الذي تواجه به المحتجّين ونتجت عنه خسائر بشرية جسيمة ستجرّ المسؤولين عنها، حتماً، إلى القضاء الدولي كمتهمين بجرائم ضدّ الإنسانية.

وأكدت أن ورقة التخويف هذه قادت الميليشيات الموالية لإيران إلى أن توجه رسائل إلى الولايات المتحدة، عبر تنفيذها قصفا محدودا ومدروسا للمواقع، التي يوجد فيها جنودها، وأيضاً، عبر تعمّد فتح ممرات لتنظيم داعش في مناطق شمال العراق وغربه لتنفيذ عمليات توحي بأنّ التنظيم، الذي شاركت القوات الأميركية في دحره بصدد إعادة تجميع صفوفه والاستعداد لغزو تلك المناطق مجدّدا، وهو ما جعل السفارة الأميركية في بغداد تطلق حالة إنذار، الخميس.