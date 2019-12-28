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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 12:45 م

مدرب اجنبي ولاعبون باكستانيون وعناصر نسوية .. لتطوير لعبة السكواش

سكواش - أرشيفية

يعتزم  الاتحاد المركزي للسكواش استقدام مدرب اجنبي ، والتعاقد مع لاعبين من باكستان ، لتطوير مستوى الفرق المحلية باللعبة . 

وقال  رئيس الاتحاد علي جهاد :" ان الاتحاد وضع رؤى مستقبلية لتطوير اللعبة في البلد ، و زيادة عدد الاندية و زج العنصر النسوي في هذه الرياضة ". 

واضاف  جهاد :" ان اتحاد اللعبة ينوي التعاقد مع مدرب اجنبي يشرف على المنتخبات الوطنية ، فضلا عن استقدام لاعبين باكستانيين من اجل الاحتكاك مع لاعبينا واكتساب الخبرة ".

واشار الى :" ان السكواش سيشهد خلال الفترة المقبلة تطورا ملحوظا ، بسبب زيادة عدد الراغبين بممارسة اللعبة  ، وان تطور البنى التحتية لهذه الرياضة سيسهم كثيرا في انتشارها على الصعيد المحلي ".

ف.ا
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