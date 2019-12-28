مدرب اجنبي ولاعبون باكستانيون وعناصر نسوية .. لتطوير لعبة السكواش



يعتزم الاتحاد المركزي للسكواش استقدام مدرب اجنبي ، والتعاقد مع لاعبين من باكستان ، لتطوير مستوى الفرق المحلية باللعبة .



وقال رئيس الاتحاد علي جهاد :" ان الاتحاد وضع رؤى مستقبلية لتطوير اللعبة في البلد ، و زيادة عدد الاندية و زج العنصر النسوي في هذه الرياضة ".



واضاف جهاد :" ان اتحاد اللعبة ينوي التعاقد مع مدرب اجنبي يشرف على المنتخبات الوطنية ، فضلا عن استقدام لاعبين باكستانيين من اجل الاحتكاك مع لاعبينا واكتساب الخبرة ".



واشار الى :" ان السكواش سيشهد خلال الفترة المقبلة تطورا ملحوظا ، بسبب زيادة عدد الراغبين بممارسة اللعبة ، وان تطور البنى التحتية لهذه الرياضة سيسهم كثيرا في انتشارها على الصعيد المحلي ".



ف.ا