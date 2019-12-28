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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 12:37 م

خطة لاعادة المعامل المحلية المتوقفة عن العمل الى الحياة

هيئة استثمار بغداد

اعلنت هيئة استثمار بغداد عن خطة لاعادة فتح الخطوط الانتاجية للمعامل المحلية المتوقفة لتعزيز المنتوج المحلي . 

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي في تصريح صحفي :" ان الهيئة اعدت ، ضمن برامج تنمية المشاريع الصناعية المقامة في العاصمة ، خططا تهدف الى دعم المنتجات الوطنية وتطويرها من اجل الوصول بها الى مستوى الاكتفاء لسد حاجة السوق المحلية واستغنائها عن البضائع المستوردة ، التي اصبح الاعتماد عليها كبيرا في الآونة الاخيرة ".

واضاف :"  ان الهيئة اتجهت الى حث الصناعيين المحليين على تنفيذ مشاريعهم المتنوعة في العاصمة " ، مبينا :"  ان من بين هذه المشاريع مشروع استثمار الخطوط الانتاجية في شركة الصناعات الخفيفة الذي اعيد من جديد تأهيله وتطويره ليرى النور مجدداً بعلامته التجارية المميزة (عشتار) بعد انقطاعه عن الاسواق التجارية لاعوام طويلة ".

واوضح  الزاملي :" ان المشروع يمتاز بانه احد اهم مشاريع القطاع الصناعي الاستثماري ويمتاز بجودة صناعته للاجهزة الكهربائية ورصانته وتميزه ".

ف.ا
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