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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 12:20 م

المحكمة الاتحادية تبين احكامها بشان المقاعد النيابية للمكونين الايزيدي والصابئي

المحكمة الاتحادية

اوضحت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، احكامها بشان المقاعد النيابية للمكونين الايزيدي والصابئي المندائي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان له، ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكما بالرقم (١١/ اتحادية/ ٢٠١٠) قضت فيه، بان المكون الايزيدي يستحق مقاعد في مجلس النواب تتناسب مع نفوسه وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة”
وأضاف الساموك، ان “ذلك وفق المادة (٤٩/ اولا) من الدستور التي بان مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة معقد واحد لكل مائة الف نسمة، وهو ما اكدته لاحقا في حكمها بالرقم (٧٨/ اتحادية/ ٢٠١٩)”.
واشار، الى ان “المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها بالرقم (٧/ اتحادية/ ٢٠١٠)، بان بجعل المقاعد المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة اسوة لكوتا المسيحيين”، مبينا أن “ذلك يتيح لهم فرصة اكبر في الحصول على مقعد او اكثر في مجلس النواب، وعدم تشتت اصوات المكون”. 

ع د

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