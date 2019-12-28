مقتل ثلاثة “دواعش” بقصف جوي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، بأن ثلاثة من عناصر تنظيم “ داعش” الاجرامي قتلوا بقصف جوي على الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.

وقال المصدر ، إن “قصفا جويا استهدف مضافة لتنظيم داعش الارهابي في منطقة سبيعات ضمن حدود صلاح الدين وقريبه من حاوي العظيم ضمن حدود ديالى ما اسفر عن مقتل 3 من عناصر التنظيم واحراق دراجتين”.

واضاف المصدر،ان” قوات الجيش قصفت بالمدفعية والهاونات مناطق اخرى تحيط بالسبيعات خلال الساعات الماضية دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف داعش”.

وتعاني المناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من اوضاع غير مستقرة بسبب نشاط تنظيم داعش الإرهابي.

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