الفصائل الموالية لإيران تهاجم برهم صالح.. وعملائها يهددونه بالقتل

شهد الرئيس برهم صالح هجمة إيرانية الملامح، تمثلت في حملة انتقادات وتخوين طالته من قبل فصائل وكتل برلمانية موالية لإيران.

فقد اتهم تحالف البناء الذي يقوده هادي العامري ونوري المالكي الرئيس برهم صالح بمخالفة الدستور، وبانتهاج سياسة قتل الوقت، داعياً البرلمان إلى إقالته.

كما اعتبر في بيان أن سياسة المماطلة التي انتهجها رئيس الجمهورية وعدم التزامه بالمهل الدستورية دفع التحالف إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وقدم بالتالي مرشحه للرئيس الذي كان قد تعهد بتكليفه بتشكيل الحكومة، ولكن فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية.

وتابع البيان: إننا في تحالف البناء نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور.

كما ألمح تحالف البناء إلى إمكانية دخول البلاد في الفوضى، معتبراً في بيانه أن انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الإملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع وليّ الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية.

كذلك وجهت كتائب حزب الله العراق مساء الخميس سهامها إلى صالح، واصفة خطوة رئيس الجمهورية بالتصرف المريب، ومتهمة إياه بخرق الدستور بعد رفضه أداء مهمته وواجبه الدستوريّ بتكليف الشخصيةِ التي ترشّحُها الكتلةُ الأكبر لرئاسة الوزراء.

واعتبرت أن صالح أدخل العراق في أزمة جديدة، متهمة إياه بالتهرّب من مسؤوليته الوطنيّة والدستوريّة مُلَوّحاً بالاستقالة، في مزايداتٍ مفضوحةٍ بادِّعاءِ وقوفِهِ إلى جانب إرادة الشعب.

من جهته كشف نائب في البرلمان عن تعرض الرئيس برهم صالح لتهديدات بالقتل جراء رفضه مرشح ائتلاف البناء.

وقال النائب محمد نوري عبد ربه، إن طائرات مسيرة مزودة بعبوات ناسفة حلقت فق القصر الرئاسي لإيصال رسالة تهديد إلى صالح مفادها أن حياته ستكون في خطر إذا أصر على رفض مرشح الكتلة الأكبر.

وتتهم مصادر أمنية في بغداد أحد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بتوجيه تهديدات إلى رئيس الجمهورية، من بينها رسائل تلقاها عبر هاتفه وأخرى من خلال طائرات مسيرة تحمل متفجرات بإمكانها استهداف مقر الرئيس.

جاء ذلك تزامنا مع بيان شديد اللهجة ضد الرئيس صالح أصدرته كتائب حزب الله، أقوى الفصائل الشيعية المدعومة من إيران.