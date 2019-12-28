مقترحات لاستثناءات جديدة من شرط العمر في التقاعد

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار عن مقترحات لاستثناءات جديدة من شرط العمر في قانون التقاعد الموحد.



وقال الصفار في تصريح صحفي:" ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد في نسخته الاولى كان يتضمن استثناء السفراء فقط من شرط العمر للتقاعد"، مبينا :" ان هناك اعتراضات ومطالبات نيابية بتضمين شرائح اخرى ، من الضروري شمولها بالاستثناء".



واوضح الصفار :" ان من ضمن تلك الاستثناءات المقترحة الاساتذة الجامعيين والاطباء بالاختصاصات المهمة والخبراء"، لافتا الى انه "ستتم مناقشة جميع المقترحات المقدمة من اللجان والقوى السياسية".



وانهى مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي ، الرابع والعشرين من الشهر الجاري ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون التقاعد العام ".





ف.ا