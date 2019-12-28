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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 11:25 ص

مخرج قانوني قد يحل "عقدة " ارسال الموازنة الى مجلس النواب

مظهر محمد صالح

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح عن وجود مخرج قانوني ، لارسال الموازنة من حكومة " تصريف الاعمال " الى البرلمان .

وقال في تصريح صحفي  :" ان  قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 اكملت مراجعته وصياغته من قبل مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة، و ان  قرارا اتخذ في مجلس الوزراء باحالته الى مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء".

واوضح  المستشار المالي : " ان القرار المتخذ في مجلس الوزراء قبل تقديم استقالة الحكومة  باحالة الموازنة للبرلمان،  ربما يكون مخرجا قانونيا لارسالها الى مجلس النواب لتشريعها"، مشيرا الى انه :"من حق حكومة تصريف الاعمال احالة اي قانون لمجلس النواب في حالة اتخاذها قرارا مسبقا  بهذا الخصوص قبل استقالتها ".

لكنه استدرك :" ان  هناك خشية من اعادتها من قبل البرلمان الى مجلس الوزراء".

وكان  المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي اكد في وقت سابق  ان مجلس الوزراء انتهى من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 قبل الاعلان عن استقالة الحكومة الحالية،  لكن تحول الحكومة الى تصريف اعمال منعها من ارسال القوانين للبرلمان .

ف.ا
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