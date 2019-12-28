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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 11:22 ص

وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يزور اربيل .. لهذا السبب

الخبير الأمني عبد الكريم خلف

كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن زيارة وفد عسكري رفيع الى اربيل الاسبوع المقبل، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير يار الله.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي:  " ان الوفد سيتباحث بشأن ادارة المناطق التي يسيطر عليها اقليم كردستان والمناطق الخاضعة للجيش من خانقين الى زمار".

واوضح خلف :" ان هناك تنسيقا جيدا جداً مع اقليم كردستان لمواجهة داعش"، نافيا  صحة  الاخبار عن انتشار القوات الاميركية في قضاء مخمور  بمحافظة نينوى وقضاء خانقين في محافظة ديالى .

ف.ا
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أخر تعديل: السبت، 28 كانون الأول 2019 11:23 ص
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