ايران: تظاهرات العراق خفضت صادراتنا بمليار دولار

أعلنت إيران ان التظاهرات الشعبية في العراق تسببت بانخفاض كبير في قيمة صادراتها للبلاد.



وقال أمين الغرفة التجارية بين ايران والعراق، حميد حسيني، في تصريح صحفي ان " التظاهرات الأخيرة في العراق تمكنت من خفض حجم صادرات ايران للعراق بمقدار مليار دولار مقارنة بالعام الماضي".



وأطلق ناشطون حملة /صُنع في العراق/ دعماً للمنتوج المحلي من المواد الغذائية ومنتجات الالبان والالبسة.



ف.ا