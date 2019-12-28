بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 28 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
بالصورة.. متظاهرون يغلقون مقر شركة للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد حاتمي يزد: بنوك إيران مفلسة وسنشهد مزيداً من الانهيار العثور على جثة محترقة بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد مصرف الرافدين : حددنا الجهات التي تنتحل اسم المصرف لمنح السلف وسنتخذ الإجراءات القانونية القوات الامنية تحرر شابا مختطفا وتلقي القبض على سبعة من الخاطفين في الموصل ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي نائبة: فساد وزارة الكهرباء أخر تشغيل محطتين كهربائيتن في الصيف الماضي سائرون: سنقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس صالح مفوضية حقوق الانسان تؤشر ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنيين بسبب هشاشة الوضع الأمني سياسيو الصدفة .. متى يعرفون من يمثل الشعب العراقي ؟!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 11:17 ص

ايران: تظاهرات العراق خفضت صادراتنا بمليار دولار

تظاهرات ساحة التحرير
أعلنت إيران ان التظاهرات الشعبية في العراق تسببت بانخفاض كبير في قيمة صادراتها للبلاد.

وقال أمين الغرفة التجارية بين ايران والعراق، حميد حسيني، في تصريح صحفي ان " التظاهرات الأخيرة في العراق تمكنت من خفض حجم صادرات ايران للعراق بمقدار مليار دولار مقارنة بالعام الماضي".

وأطلق ناشطون حملة /صُنع في العراق/ دعماً للمنتوج المحلي من المواد الغذائية ومنتجات الالبان والالبسة.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بنوك إيران

حاتمي يزد: بنوك إيران مفلسة وسنشهد مزيداً من الانهيار 28 كانون الأول 2019 04:47 م

انفجارات

قذيفة حوثية تستهدف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة 28 كانون الأول 2019 03:34 م

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

جوانتانامو اليمن.. ميليشيات الحوثي الإيرانية تعتقل النساء في سجون سرية 27 كانون الأول 2019 01:00 م

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

سقوط طائرة ركاب في كازاخستان فور إقلاعها .. وارتفاع عدد الضحايا لـ 14 قتيلا 27 كانون الأول 2019 12:52 م

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

ناشط أحوازي: مجرزة «معشور» نفذتها إيران بالدبابات والهليكوبتر لقتل الأطفال والنساء 27 كانون الأول 2019 12:46 م

bca60ecb-ddd9-4236-b811-d9eae018f4cd_16x9_1200x676

الإرياني يطالب بتدخل أممي لوقف اعتداءات الحوثيين على مطاحن البحر الأحمر 27 كانون الأول 2019 12:38 م

سفينة حربية

اليابان تتأهب لإرسال سفينة حربية وطائرتى دورية إلى الشرق الأوسط 27 كانون الأول 2019 11:44 ص

نتنياهو

نتنياهو يفوز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود 27 كانون الأول 2019 10:21 ص

التعليقات