متظاهرو العراق يستهدفون حل البرلمان.. وتهديدات تدفع برهم صالح للخروج من بغداد

واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية وسط دعوات إلى التصعيد وإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية، وأغلق هؤلاء الطريق المؤدية لميناء مدينة أم قصر في محافظة البصرة، وهو ما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية.

فيما حذر شباب انتفاضة أكتوبر، من أن كتل الفساد والمحاصصة تريد إعادة إنتاج نفسها من خلال تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة المؤقتة، مهددين بأن الفرصة الأخيرة لها شارفت على الانتهاء، وأن خطوتهم المقبلة تستهدف حل البرلمان.

وقال المتظاهرون في بيان، إن الأمر أضحى جازماً، كتل الفساد والمحاصصة تريد أن تبقى وتعيد إنتاج نفسها، وهي استخدمت كل ما تملك من وسائل الضغط ليكون المكلف برئاسة الوزراء ضمن حدود المحاصصة الطائفية المقيتة.

وأضافوا نعم الكتل تريد مرشحاً تابعاً لها، أولى مهامه الالتفاف على مطالب الانتفاضة، وفضها، وبالتالي استمرار النهب والفساد والبيروقراطية والمحاصصة.

وتابعوا نحيي موقف الرئيس برهم صالح وندعمه في استخدام صلاحياته بتنفيذ المادة 81 الدستورية، وتكليف شخص من خارج دائرة الفساد وكتله السياسية.

ودعا المتظاهرون في ذات الوقت المنتفضين، ومن يساندهم من أبناء شعبنا المناضل إلى البقاء في ساحات الاحتجاج وتصعيد المواقف الاحتجاجية سلمياً.

وأكدوا أن الفرصة الأخيرة لمجلس النواب شارفت على الانتهاء، وعليهم استثمار الوقت وتنفيذ مطالب المنتفضين، موضحين أن خطوتنا التالية البرلمان.

ورُفعت لافتة جديدة ليلاً في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط بغداد، إلى جانب أخرى تحمل صور جميع المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وعليها إشارات حمراء تعبيراً عن رفضهم.

وتحت اللافتة الجديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير، وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. اخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة.

من جانب آخر، طالب محامون وناشطون، أمس، بالكشف عن مصير المحامي والناشط المدني علي جاسب حطاب، بعد مضيّ أكثر من شهرين على اختطافه، من دون معرفة أي تفاصيل عنه، سواء أكان حياً أو ميتاً، فيما أطلقوا هاشتاك "جمعة المُغيب علي جاسب حطاب".

فور إعلانه رفض تكليف مرشح "الكتلة الأكبر" لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، غادر الرئيس العاصمة بغداد إلى السليمانية مسقط رأسه في إقليم كردستان العراق، وسط تواتر الأنباء عن تعرضه لتهديدات مباشرة بالقتل من قبل أطراف على صلة بـ "الحرس الثوري الإيراني".

وقالت مصادر مطلعة، إن "كتائب حزب الله العراقية، وهي ذراع الحرس الثوري في العراق، أرسلت طائرات مسيرة عصر الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لتحلق فوق قصر السلام، وهو المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في بغداد"، مؤكدة أن "الطائرات المسيرة كانت مسلحة بعبوات متفجرة".

المصادر أكدت أن كتائب "حزب الله" تملك موقعاً قريباً من قصر السلام، سبق لها أن استضافت فيه قادة في الحرس الثوري، من بينهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس، مشيرة إلى أن "النسخة العراقية من حزب الله اللبناني، استخدمت تكتيك الطائرات المسيرة بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية، لاسيما خلال بعض لقاءاته الرسمية مع دبلوماسيين أجانب".

وأشارت المصادر إلى أن حملة الطائرات المسيرة ضد صالح ترافقت ورسائل بالقتل، تلقاها الرئيس العراقي خلال الأيام القليلة الماضية.