بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 28 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
بالصورة.. متظاهرون يغلقون مقر شركة للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد حاتمي يزد: بنوك إيران مفلسة وسنشهد مزيداً من الانهيار العثور على جثة محترقة بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد مصرف الرافدين : حددنا الجهات التي تنتحل اسم المصرف لمنح السلف وسنتخذ الإجراءات القانونية القوات الامنية تحرر شابا مختطفا وتلقي القبض على سبعة من الخاطفين في الموصل ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي نائبة: فساد وزارة الكهرباء أخر تشغيل محطتين كهربائيتن في الصيف الماضي سائرون: سنقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس صالح مفوضية حقوق الانسان تؤشر ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنيين بسبب هشاشة الوضع الأمني سياسيو الصدفة .. متى يعرفون من يمثل الشعب العراقي ؟!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 11:08 ص

كتلة سائرون: لن نكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل

حمد الله الركابي


اعلنت كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم.

وقال النائب حمدالله الركابي المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية في بيان للكتلة ،انه :نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنبا لأية تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراما لارادة المتظاهرين وعدم الدخول في اية تنافسات سياسية لاتنتج حلولا مفيدة ، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم ".

واضاف  :ان هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع اي طرف او جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها  الصدر حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه.

وتابع : نامل من جميع القوى السياسية ان تكون مواقفها واضحة وان تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

بالصورة.. متظاهرون يغلقون مقر شركة للكيبل الضوئي في منطقة الجادرية وسط بغداد 28 كانون الأول 2019 05:05 م

عالية نصيف

نائبة: فساد وزارة الكهرباء أخر تشغيل محطتين كهربائيتن في الصيف الماضي 28 كانون الأول 2019 03:55 م

رعد المكصوصي

سائرون: سنقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس صالح 28 كانون الأول 2019 03:54 م

ستار الجابري

نائب : جمع تواقيع نيابية لاقالة برهم صالح 28 كانون الأول 2019 03:34 م

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، نصر الله السورجي

قيادي في الاتحاد الوطني : برهم صالح سيعود الى بغداد غدا 28 كانون الأول 2019 03:29 م

صالح

التميمي: إقالة رئيس الجمهورية تتطلب ثلاث مراحل وقرار من المحكمة الاتحادية 28 كانون الأول 2019 02:53 م

قوات-اميركية

لا أحد يفهم .. نفس الوجوه المقيتة .. حراك معارض من العبادي والحكيم لاختيار رئيس الوزراء 28 كانون الأول 2019 02:48 م

المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية تبين احكامها بشان المقاعد النيابية للمكونين الايزيدي والصابئي 28 كانون الأول 2019 12:20 م

التعليقات