كتلة سائرون: لن نكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء المقبل





اعلنت كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم.



وقال النائب حمدالله الركابي المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية في بيان للكتلة ،انه :نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنبا لأية تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراما لارادة المتظاهرين وعدم الدخول في اية تنافسات سياسية لاتنتج حلولا مفيدة ، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وانها لن تكون طرفا في اختيار او تبني او دعم اي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم ".



واضاف :ان هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع اي طرف او جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها الصدر حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه.



وتابع : نامل من جميع القوى السياسية ان تكون مواقفها واضحة وان تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات.



ف.ا