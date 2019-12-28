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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 11:05 ص

الاتحاد الوطني: على الكتل تفهم موقف رئيس الجمهورية والتعاون معه بدل الضغط عليه

الاتحاد الوطني الكردستاني

دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الكتل السياسية الى تفهم موقف رئيس الجمهورية برهم صالح  بشأن رفض مرشح تحالف البناء وعدم تكليفه لرئاسة الوزراء.

وقالت في بيان ان بلدنا الغالي و شعبه الكريم  يعيش أزمةً خانقة مما يضعه امام مفترقِ طريق مابين إنقاذ البلاد و إيصاله الى بر الأمان و بين الانزلاق نحو الهاوية".

وأضافت ان "التجاذبات والتناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر وتفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض و القوى السياسية من جهة و الفوضى العارمة و الضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة اخرى أدت الى إرباك المشهد السياسي اكثر فأكثر مما زاد الموقف تعقيداً على رئيس الجمهورية في إختيار شخصيةٍ مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسلم مهام رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي".

وأشارت الى ان الأمر "أدى الى توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى رئيس مجلس النواب  يبدي فيها استعداده للإستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً منه على ان الحراك السياسي و البرلماني يجب ان يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية و مقتضيات الامن و السلم الاجتماعي".

ودعت الكتلة "الكتل السياسية كافة الى تفهم موقف رئيس الجمهورية وإتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة و تلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً".

وأكدت "ان على القوى السياسية تدارك خطورة الموقف داعية اياها الى الاستناد على المنطق و الحكمة في إحتواء الموقف و تغليب المصلحة الوطنية العليا والإرتقاء الى مستوى تطلعات مطالب الشعب و الشرعية الدستورية و عودة الاستقرار الى بلدنا العزيز و شعبه المضحي".

ف.ا
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