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السبت, 28 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 28 كانون الأول 2019 10:56 ص

البرلمان يرحل قانون المحكمة الاتحادية إلى الفصل المقبل

النواب

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، السبت، أن قانون المحكمة الاتحادية سيرحل إلى الفصل التشريعي القادم، مبينا أن القوقت المتبقي لا يسمح تشريع القانون في ظل الجدل السياسي.
وقالت محمود في تصريح لها إن “مضي مجلس النواب بتشريع القوانين الإصلاحية تسبب في تأخر تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، مبينا أن “قانون المحكمة الاتحادية بحاجة إلى مزيد من الوقت والتفاهم السياسي قبل عرضه على جدول أعمال المجلس”.
وأضافت محمود، أن “قانون المحكمة الاتحادية سيرحل إلى الفصل التشريعي القادم لحين إتمام جميع مشاريع قوانين الإصلاحية”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت في وقت سابق، أن قانون المحكمة الاتحادية لم يحصل على توافق سياسي لغاية الان من اجل عرضه للتصويت، مشيرا الى استمرار العمل لاعداد الصيغ النهائية للقانون قبل عرضه للتصويت.

ع د

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