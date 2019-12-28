نائب يتوقع بقاء عبدالمهدي بمنصبه معية حكومة تصريف الاعمال حتى موعد الانتخابات



توقع النائب بدر الزيادي القيادي في كتلة سائرون بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بمنصبه معية حكومة تصريف الاعمال حتى موعد الانتخابات اذا مر الاسبوع المقبل دون اختيار مرشح مستقل لرئاسة الوزراء.



وقال الزيادي في تصريح صحفي " ان الكتل السياسية لم تستطيع التوافق على شخصية مقبولة شعبيا رغم تفهم اطراف تحالف البناء حساسية المرحلة وهو ما يرجح بقاء عبدالمهدي وحكومته في حال مر الاسبوع دون تمرير شخصية لرئاسة الحكومة.



واوضح" ان رأي المتظاهرين (الرافض) لكل الاسماء المطروحة لتسنم رئاسة الوزراء لايمثل كل الشعب العراقي حيث يجب سماع رأي المكونات الاخرى للشعب كالسنة والكرد والشيعة غير المشتركين في التظاهرات.



ف.ا