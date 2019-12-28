نائب عن سائرون: لن نحيد عن موقفنا الثابت بدعم المطالب المشروعة للمتظاهرين



اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحالفه لن يحيد عن موقفه الثابت بدعم المطالب المشروعة للمتظاهرين.



وقال في بيان صحفي ان تحالف سائرون بتبنيه خيار المعارضة الايجابية ابطل محاولات البعض من المتصيدين بالماء العكر لدق اسفين بين تحالفه والمتظاهرين السلميين.



واضاف الشمري ان توجه تحالفه نحو المعارضة الايجابية خطوة مهمة لخدمة المتظاهرين داخل قبة البرلمان من اجل الاسراع بالحلول التي تنهي الاوضاع الحالية نحو واقع افضل.



وشدد على ضرورة ان تضع الكتل السياسيةالمصلحة الوطنية فوق اي مصالح خاصة والابتعاد عن التنافس السياسي الذي لن يخدم العراق وشعبه.



ف.ا