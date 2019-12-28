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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 28 كانون الأول 2019 10:41 ص

الرافدين يحدد الجهات "المنتحلة" لمنح السلف ويتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية

مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن تشخيص وتحديد الجهات التي تنتحل صفة المصرف وتستغل اسمه في ادعائها منح السلف للموظفين والمتقاعدين بالتعاون مع المصرف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له  ان "هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية وبعض منافذ البطاقة الذكية ومكاتب الصيرفة يدعون تعاملهم مع المصرف لغرض منح السلف لهم و يحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر ادعاءهم بمنحهم سلف فورية بالتعاون والتنسيق مع المصرف لقاء مبالغ خيالية".
وأشار إلى أن "هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف".
ودعا المصرف "الموظفين والمتقاعدين إلى عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب وتم تشخيصهم وستتم معاقبتهم مشيرا الى أن الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا وبإمكان الموظفين والمتقاعدين التقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ع د

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