الجميلي: على المحكمة الاتحادية العليا إدانة برهم صالح

طالبت النائبة وحدة الجميلي رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بإدانة السيد رئيس الجمهورية بالحنث في اليمين الدستورية وبانتهاك الدستور.

وأوضحت الجميلي، أن الدستور نص في مواده على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رمز وحدة الوطن وهو يمثل سيادة البلاد، ويشترط به الخبرة السياسية والعدالة والإخلاص للوطن. وكل هذا واليوم يعيش الوطن حالة الفوضى الممنهجة في ظل تسنم رئيس الجمهورية رئاسة البلاد، حيث نشهد التأخير اللامبرر لتسمية رئيس الحكومة، مع تصاعد وتيرة التظاهرات، ونشهد عدم الألتفاف حول أبناء الوطن المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين (بوطن)، ونشهد في وسط وجنوب العراق تعطيلآ كاملآ لمصالح الوطن العليا مقابل الحفاظ على مصالح شخصية دنيا، ونشهد أنتهاكآ صارخآ لكرامة العراقي بعدم عودته الى داره وبقاءه في مخيمات النزوح، فأين الوطن يا سيادة الرئيس وعيون الثكالى ترنو اليك لمعرفة مصير المغيبين والمفقودين.

وختمت الجميلي بالقول للرئيس صالح أنصحك، أن تحفظ الوطن والمواطن، يحفظك الله.