استقالة الرئيس مناورة مكشوفة .. خاطب خصومه السياسيين وتجاهل شعبه !!

اثار اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب بعد اعتذاره عن تكليف مرشح تحالف البناء اسعد العيداني برئاسة الحكومة المقبلة ، موجة كبيرة من الجدل السياسي ، خصوصا وان هذا الاعلان جاء بعد فترة طويلة من الاخذ والرد والتسويف والمماطلة والتجاوز على المدد الدستورية ، ليعيد الامور الى نقطة البداية ..
برهم صالح ، القى موقفه بوجه تحالف البناء الساعي الى تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء ، ثم ادار ظهره للجميع وغادر الى السليمانية ، حيث ينعقد مؤتمر حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني ..
وما زال الموقف غير واضح ويكتنفه الغموض ، ان كان الرئيس ينوي الاستقالة فعلا على خلفية الضغوط المتواصلة عليه ، والتفرغ للعمل السياسي من خلال حزبه الاتحاد الوطني ، ام انها مناورة سياسية اخرى تضاف الى مناوراته السابقة ، بهدف قلب المعادلة بان يكون هو الطرف الضاغط وليس المضغوط عليه بوضع البناء واطراف اخرى في زاوية حرجة ..
بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية، ومنصات التواصل الاجتماعي ، تناقلت اعلان رئيس الجمهورية ، على انه استقالة من المنصب .
رئاسة الجمهورية من جانبها لم تؤكد ذلك ، كما انها لم تنفيه بشكل صريح وواضح ، ولم يصدر بيان رسمي من ديوان الرئاسة او مكتب الرئيس لوضع النقاط على الحروف حول النوايا الحقيقية للرئيس ..
وجاء التعليق من مصدر في الرئاسة وصف بـ " المسؤول " بان تهديدات الرئيس " جدية ".
المسؤول الرئاسي الذي لم يكشف عن هويته ، اوضح :" ان خلافات حادة وقعت بين رئيس الجمهورية وعدد من قادة تحالف البناء صباح امس الخميس، بسبب رفض تكليف اسعد العيداني بتشكيل الحكومة المقبلة ".
واضاف :" ان الرئيس صالح ابلغ اطرافاً سياسية عدة، اضافة الى مرجعية النجف، منذ ليلة الاربعاء، برفضه تكليف العيداني ورفضه ايضاً ممارسة ضغوط عليه من قبل اطراف عدة في تحالف البناء، واخرى خارجية لتمرير الترشيح".
لكنه اكد :" ان التهديدات بالاستقالة جدية وليست تخويفاً لاحد، او محاولة كسب موقف شعبي، لان الضغوط تحوّلت الى املاءات"، مشيرا الى انه "كان من المقرر ان يلقي الرئيس صالح كلمة مسجلة، لكنها الغيت وتم الاكتفاء بنشر رسالته الى البرلمان".
وهذا له دلالته فالرئيس لم يخاطب شعبه ، بل ابلغ شركاءه او بالاحرى " خصومه " السياسيين !
حركة التغيير الكردية انتقدت موقف صالح وهاجمته ، وادرجته ضمن محاولاته المستمرة للتسويف والمماطلة واهدار الوقت ..
النائب عن التغيير هوشيار عبدالله قال :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يقدم استقالته الى مجلس النواب، بل قدم مطالعة ابدى فيها استعداده للاستقالة، وكان الاجدر به ان يرشح شخصية مستقلة بدلاً من اهدار الوقت على مخاطبات للسؤال عن الكتلة الاكبر " .
واضاف :" اذا لم تكن لدى رئيس الجمهورية النية لتكليف شخص من الكتلة الاكبر او من اية كتلة نيابية، لماذا فاتح البرلمان والمحكمة الاتحادية واهدر وقتاً طويلاً في المراسلات والمخاطبات الرسمية"، مشيرا الى انه :" کان الاجدر به منذ البداية ان لایرسل کتباً رسمية حول الكتلة الاکبر، بل يباشر بترشيح شخصیة مستقلة بعیدة عن الكتل السیاسیة الموجودة ، خاصة التي شكلت الحکومة السابقة، والآن لامناص من تشکیل حكومة مستقلة مؤقتة لتهیئة الارضية لاجراء انتخابات مبكرة ".
في غضون ذلك ، وبعد ان وصل برهم صالح الى السليمانية ، معقل حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني ، تاركا وراءه بغداد و"مشاكلها" وصراع احزابها على الكتلة الاكبر والمرشح الاجدر ، اصدر الاتحاد الوطني بيانا اعلن فيه :" ان اقليم كردستان بحاجة الى مشروع جديد للتفاوض ومعالجة الخلافات الدستورية والاقتصادية والسياسية مع الحكومة العراقية " .
وجاء في البيان :" في ظل هذه الاوضاع، ونتيجة لفشل الحكومات العراقية والمشاكل المستفحلة في العراق والمتعلقة بالدستور والاقتصاد والسياسة، فان اقليم كردستان بحاجة الى مشروع جديد للتفاوض ومعالجة الخلافات الدستورية والاقتصادية والسياسية".
هذا البيان ، في هذا الظرف بالذات ، وفي ظل الازمة التي خلفها برهم صالح بالتلويح بالاستقاله ، له مغزاه وقد يكون ورقة ضغط كردية جديدة على بغداد لتحقيق المزيد من المكاسب للاقليم على حساب دولة " عرجاء" فقدت ضلعين من مثلثها الرئاسي ، عبد المهدي وبرهم صالح ..
ف.ا