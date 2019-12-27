يد العراق تعلو " اهرام" مصر



اختتم المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد، معسكره لتدريبي في مصر بفوز على فريق الاهرام.



وقال الامين المالي لاتحاد اليد خليل ابراهيم :" ان المنتخب الوطني ، في ختام مبارياته ضمن المعسكر التدريبي في جمهورية مصر العربية، حقق فوزا "معنويا" على فريق الأهرام بـنتيجة ( 31-27 ) ، بعد ان انتهى الشوط الأول بتقدمه ( 16-13 ) في المباراة التي جرت على صالة الالعاب الرياضية بمدينة 6 اكتوبر".



واثنى ابراهيم على اداء لاعبي المنتخب ، بالرغم من قوة الفريق المصري الذي يمتلك لاعبوه الخبرة والاجسام الطويلة "،مبينا :" ان المعسكر سيعود بالفائدة القصوى على منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المقبلة ".



يذكر ان لمنتخب الوطني العراقي سيشارك في تصفيات آسيا بالكويت مطلع العام المقبل.



ف.ا