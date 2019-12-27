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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 04:49 م

يد العراق تعلو " اهرام" مصر

كرة يد

اختتم المنتخب الوطني العراقي  لكرة اليد، معسكره لتدريبي  في مصر بفوز على فريق الاهرام.

وقال الامين المالي لاتحاد اليد خليل  ابراهيم :" ان المنتخب الوطني ، في ختام مبارياته ضمن المعسكر التدريبي في جمهورية مصر العربية، حقق فوزا "معنويا"  على فريق الأهرام بـنتيجة  ( 31-27 ) ، بعد ان  انتهى الشوط الأول بتقدمه  ( 16-13 ) في المباراة التي جرت على صالة الالعاب الرياضية بمدينة 6  اكتوبر".

واثنى ابراهيم على اداء لاعبي المنتخب  ،  بالرغم من قوة الفريق المصري الذي يمتلك لاعبوه الخبرة والاجسام الطويلة "،مبينا :" ان المعسكر  سيعود بالفائدة القصوى على منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المقبلة ".

يذكر ان لمنتخب الوطني العراقي سيشارك في تصفيات آسيا بالكويت مطلع العام المقبل.

ف.ا
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