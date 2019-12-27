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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 04:47 م

الفتلاوي: نسبة البطالة في النجف الأشرف تجاوزت الـ 20%

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كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الجمعة، ان نسبة البطالة في النجف الاشرف تجاوزت الـ 20%، لافتا الى ان هذه النسبة جاءت نتجة تعطل المعامل وعدم الاهتمام بالسياحة إضافة الى عدم استغلال الأراضي الزراعية.
وقال الفتلاوي في تصريح  له، ان “نسبة البطالة في محافظة النجف الاشرف تجاوزت الـ 20%، وهناك إمكانات لو استغلت بشكل صحيح لانخفضت هذه النسبة”.
وأضاف ان “الكثير من المعامل معطلة في النجف الاشرف وخاصة مايتعلق بالخياطة والسمنت والاطارات والطابوق”، مشددا على ضرورة “قيام الإدارة المحلية في النجف الاشرف بتخصيص ارض لانشاء مدينة صناعية متكاملة”.
وبين ان “السياحة في النجف مازالت ضعيفة حيث لاتوجد تحركات لانعاش هذا القطاع، على الرغم من ان كل العوامل تساعد على انعاش المحافظة سياحيا واقتصاديا”.
وحمل الفتلاوي “الوزارات المتعاقبة مسؤولية انتشار البطالة وتعطيل المعامل والمصانع في النجف”، مؤكدا “وجود الاف الدونمات في بحر النجف بالإمكان استغلالها وانعاش اقتصاد المحافظة وتشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين وتحقيق الفائدة للمحافظة للعراق بصورة عامة”. 

ع د

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