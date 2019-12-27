اجواء ديالى مسممة برائحة الكبريت !



غطت رائحة الكبريت اجواء مناطق متفرقة في ديالى خلال الساعات الماضية ، بسبب حرق النفايات .



وقال مصدر حكومي في ديالى :" ان رائحة الكبريت انتشرت بشكل واسع في اجواء بعض مناطق ديالى ، ومنها بعقوبة ، بسبب الحرائق التي اندلعت في مطمر للنفايات بالقرب من ناحية كنعان شرق بعقوبة ".



واضاف المصدر :" ان مطمر النفايات بات يمثل كارثة بيئية وانسانية للعوائل نتيجة الحرائق المتكررة وانبعات مواد سامة مضرة بالصحة العامة "، داعيا الجهات المختصة الى اتخاذ تدابير للحد من ظاهرة الروائح الكريهة التي تؤثر على المرضى الذين يعانون من الربو وضيق في الاجهزة التنفسية .



ف.ا