وزير يطلب من نائب ثلاثة اشياء : اضبط املاءك .. احفظ القوانين ..احترم الشعب !!!



رد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، على اتهامات وجهها له النائب عدنان الزرفي باغراق الوزارة بتعيينات دون غطاء مالي.



وقال الخطيب في تغريدة له على "تويتر" :" ان النائب ارتكب ثلاث مخالفات قانونية ، بنشره كتبا رسمية ليست للتداول العام وكذلك تجاهله ردود وزارة الكهرباء على الكتب المنشورة واعطاء صورة مغايرة للحقيقة، فضلا عن اتهام الوزير بالتواطؤ وتسييس ملف التعيينات دون دليل".



ودعا الوزير، النائب الزرفي الى"ضبط املائه وحفظ القوانين واحترام الشعب".



وكان النائب عدنان الزرفي اتهم وزير الكهرباء بالتواطؤ مع كتل سياسية لاغراق الوزارة بتعيينات بدون غطاء مالي.



ف.ا