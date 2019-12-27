سائرون : الكتل السياسية تحت ضغط كبير بعد رسالة الرئيس



اكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي:" ان الكتل السياسية امام ضغط كبير بعد رسالة برهم صالح للبرلمان التي تضمنت تلويحه بالاستقالة "، مبينا :" ان الاسماء التي تم اقتراحها مؤخرا لمنصب رئيس الوزراء ، قد تكون اكثر مقبولية من قبل الشعب ".



وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان استقالة رئيس الجمهورية تعد رسالة واضحة بعدم استخدام الضغط عليه ، لتمرير شخصية معينة لمنصب رئيس الوزراء ".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية وقع في حرج ، باعتباره مسؤولا عن الدستور، لذا طرح الاستقالة من اجل عدم وقوع البلد في منزلق خطير"، مبينا :" ان رسالة برهم صالح للبرلمان تعد عامل ضغط على الكتل السياسية لتقديم شخصية مقبولة من قبل الجميع ، خاصة الشعب " .



ف.ا