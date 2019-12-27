بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 04:42 م

سائرون : الكتل السياسية تحت ضغط كبير بعد رسالة الرئيس

عباس عليوي

اكد النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي:" ان الكتل السياسية امام ضغط كبير بعد رسالة برهم صالح للبرلمان التي تضمنت تلويحه بالاستقالة "، مبينا :" ان الاسماء التي تم اقتراحها مؤخرا لمنصب رئيس الوزراء ، قد تكون اكثر مقبولية من قبل الشعب ".

وقال عليوي في تصريح صحفي :" ان استقالة رئيس الجمهورية تعد رسالة واضحة بعدم استخدام الضغط عليه  ، لتمرير شخصية معينة لمنصب رئيس الوزراء ".

واضاف :" ان  رئيس الجمهورية وقع في حرج ، باعتباره  مسؤولا عن الدستور، لذا طرح الاستقالة من اجل عدم وقوع البلد في منزلق خطير"، مبينا :" ان رسالة برهم صالح للبرلمان تعد عامل ضغط على الكتل السياسية لتقديم شخصية مقبولة من قبل الجميع ، خاصة الشعب " .

ف.ا
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