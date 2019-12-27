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الجمعة, 27 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 27 كانون الأول 2019 04:40 م

قانون الخدمية المدنية في اللجنة " الخطأ " منذ الدورة البرلمانية السابقة !!

القانونية النيابية

بينت اللجنة القانونية النيابية:"  ان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى دراسة معمقة ، باعتباره  سيلغي كل القوانين السابقة على مدى 90 سنة"..

وقال عضو اللجنة النائب  حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان  قانون الخدمة المدنية مهم جدا وينظم الخدمة المدينة والوظيفة العامة، حيث ان العراق ، منذ 90 سنة ، يسير على وفق مجموعة قوانين تنظم الخدمة المدنية والوظيفة العامة، واليوم فان العراق في نظام ديمقراطي عكس ماكان عليه  سابقا ".

واضاف العقابي :" ان  العراق بحاجة الى تشريع قانون الخدمة المدنية ، لكن بعد صياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويناسب منظومة الادارة العامة ".

واوضح :" ان القانون الجديد يحتاج الى دراسة معمقة ، وهو  موجود لدى اللجنة المالية منذ الدورة البرلمانية السابقة، لكنه من اختصاص اللجنة القانونية وليس المالية، كونه ينظم مراكز قانونية وهيكلا اداريا ووظيفيا في مؤسسات الدولة ، وبالتالي فهو من اختصاص اللجنة القانونية ".

ف.ا
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