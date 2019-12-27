قانون الخدمية المدنية في اللجنة " الخطأ " منذ الدورة البرلمانية السابقة !!



بينت اللجنة القانونية النيابية:" ان قانون الخدمة المدنية يحتاج الى دراسة معمقة ، باعتباره سيلغي كل القوانين السابقة على مدى 90 سنة"..



وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان قانون الخدمة المدنية مهم جدا وينظم الخدمة المدينة والوظيفة العامة، حيث ان العراق ، منذ 90 سنة ، يسير على وفق مجموعة قوانين تنظم الخدمة المدنية والوظيفة العامة، واليوم فان العراق في نظام ديمقراطي عكس ماكان عليه سابقا ".



واضاف العقابي :" ان العراق بحاجة الى تشريع قانون الخدمة المدنية ، لكن بعد صياغته بشكل جيد يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويناسب منظومة الادارة العامة ".



واوضح :" ان القانون الجديد يحتاج الى دراسة معمقة ، وهو موجود لدى اللجنة المالية منذ الدورة البرلمانية السابقة، لكنه من اختصاص اللجنة القانونية وليس المالية، كونه ينظم مراكز قانونية وهيكلا اداريا ووظيفيا في مؤسسات الدولة ، وبالتالي فهو من اختصاص اللجنة القانونية ".



ف.ا